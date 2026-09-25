Premio nobel per la pace ai bambini,Petracca: "La Campania aderisca all'appello" Mozione del gruppo consiliare Dem per il sostegno istituzionale della Regione

"Chiediamo alla Regione Campania di aderire all’appello per l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace ai bambini di Gaza. Una proposta dal fortissimo valore simbolico che vuole richiamare l’attenzione sulla condizione di tutti i bambini coinvolti nei conflitti e riaffermare un principio che non può conoscere appartenenze o confini: l’infanzia deve essere protetta sempre e ovunque".

Lo dichiara Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania, annunciando la presentazione di una mozione ad iniziativa del Gruppo consiliare Pd per l’adesione della Regione Campania all’appello per il Nobel ai bambini di Gaza.

La proposta, avanzata inizialmente dall’associazione culturale “L’Isola che non c’è”, è stata successivamente rilanciata dal professor Eugenio Mazzarella, emerito di Filosofia teoretica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e diffusa a livello nazionale da Avvenire, raccogliendo adesioni nel mondo della cultura, dell’università, della società civile e tra numerose amministrazioni locali.

"Le immagini e le notizie che continuano ad arrivare da Gaza - prosegue Petracca - ci pongono davanti alle conseguenze che la guerra produce sui più fragili. Bambini uccisi e feriti, bambini che hanno perso la propria casa o la propria famiglia, privati della scuola, delle cure, della normalità e della possibilità stessa di immaginare il futuro. Sono loro a pagare un prezzo che nessun bambino dovrebbe mai pagare".

"Il significato dell’appello va anche oltre Gaza. Quei bambini diventano simbolicamente i bambini di tutte le guerre, di ogni parte del mondo: l’infanzia innocente sulla quale ricadono violenze e conflitti decisi dagli adulti. Sostenere questa proposta significa affermare il diritto universale alla vita, alla salute, all’istruzione, alla dignità e soprattutto alla pace".

La mozione impegna il presidente e la Giunta regionale ad aderire formalmente all’appello e a promuoverlo presso il Governo, il Parlamento e la Conferenza delle Regioni, favorendo analoghe adesioni. Si propone inoltre di coinvolgere, attraverso Anci Campania, i Comuni della regione e di promuovere, insieme al Garante regionale per l’infanzia e all’Ufficio Scolastico Regionale, iniziative nelle scuole dedicate alla protezione dei minori nei conflitti e alla cultura della pace.

"Naturalmente - precisa Petracca - sappiamo che l'assegnazione del Premio Nobel compete esclusivamente al Comitato norvegese e che esistono procedure precise per la presentazione delle candidature. Il nostro vuole essere un appello civile e culturale. Vogliamo che anche la Campania faccia sentire la propria voce e contribuisca a costruire attorno a questa iniziativa una mobilitazione ampia".

"In un tempo attraversato da guerre e violenze - conclude il capogruppo Pd - scegliere simbolicamente i bambini significa scegliere la parte più indifesa dell’umanità e ricordare che la pace non è un concetto astratto: è il diritto di ogni bambino a crescere, studiare, giocare e immaginare il proprio domani.

È un messaggio semplice, ma proprio per questo potentissimo, che vogliamo parta anche dal consiglio regionale della Campania".