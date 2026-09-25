Ariano: crolla improvvisamente un albero in centro E intanto preoccupa la situazione a Piano della Croce

Crolla improvvisamente un albero in centro ad Ariano Irpino. E' accaduto lungo viale Tigli a pochi passi dall'ingresso settore ospiti dello stadio Silvio Renzulli, nei pressi di alcune abitazioni. Una strada attraversata giornalmente da diversi studenti. Sono stati i residenti a dare l'allarme. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia municipale che ha provveduto a delimitare la zona. Non si registrano fortunatamente danni a persone o cose.

Non più tardi di una settimana fa avevamo denunciato attraverso questo articolo, leggi qui, lo stato di salute precario di molti alberi presenti proprio in questa zona, in villa comunale e in modo particolare a Piano della Croce.

Ecco l'appello dello scorso 13 settembre 2026:

"Sollecitiamo un sopralluogo da parte dell'area tecnica comunale e chi di competenza per verificare le condizioni di sicurezza e se sia necessario un eventuale abbattimento".

Un secondo tronco malmesso viene segnalato all'inizio della discesa scorciatoia che porta a via Covotti a ridosso della scarpata.

La villa comunale in particolare andrebbe sottoposta ad una meticolosa indagine per verificare l'attuale stato delle piante, magari con l'ausilio di esperti in materia. Alcuni risulterebbero vincolati. Ciò che serve è una mappatura generale per salvare il salvabile. La questione alberi, villa in modo particolare, risulta tra le priorità dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Ferrante.