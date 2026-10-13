Avellino: mostra finale del concorso fotografico premio Ettore de Socio Rassegna Portfolio: fotografia d’autore

Per il terzo anno consecutivo, dal 17 ottobre al 21 novembre 2026, il Museo Irpino, nella sede del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, accoglie la mostra finale del Concorso Fotografico Premio Ettore de Socio, all’interno della rassegna Portfolio. Fotografia d’autore.

La mostra, intitolata “Periferie. Sguardo ai margini”, a cura di Augusto Pieroni, è organizzata dalla famiglia de Socio in collaborazione con l’Associazione Controvento e con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Provinciale di Avellino.

L'iniziativa è dedicata alla memoria di Ettore de Socio, figura di spicco della vita politica e amministrativa avellinese, nonché giornalista e fotografo capace di raccontare e denunciare le condizioni di subalternità del territorio per promuovere il riscatto e la rinascita.

L’inaugurazione si terrà sabato 17 ottobre 2026 a partire dalle ore 17.00. Presso la Sala “Ciriaco De Mita” si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso, alla presenza degli autori premiati. A seguire verrà aperta al pubblico la mostra allestita nella sala espositiva al primo piano del Museo.

Le opere scelte interpretano il tema della marginalità con approcci originali e diversificati, offrendo tracce visive in cui la periferia diventa sia uno spazio da osservare, sia un’occasione per interrogare la sensibilità collettiva. Ciò che rimane ai bordi del quadro visivo si rivela spesso, per chi possiede uno sguardo attento, il cuore pulsante di una nuova narrazione delle periferie.

L’iniziativa si avvale del supporto tecnico di foto Diego Academy e della sponsorship di Autoexec. Quest’anno il progetto si arricchisce della sezione Periferie Fuori Concorso, un’offerta formativa e didattica realizzata in collaborazione con Officine del Fotogramma Aps e rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Il percorso si articola in sei moduli indipendenti dedicati alla fotografia contemporanea, strutturati per accompagnare i ragazzi nell'esplorazione, decodifica e sperimentazione dei molteplici linguaggi dell'immagine.

La mostra, a ingresso libero e gratuito, sarà visitabile fino a sabato 21 novembre 2026, dal martedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.