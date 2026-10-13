Alcol e droga in Alta Irpinia: controlli straordinari dei carabinieri Una denuncia per guida in stato di ebbrezza e tre segnalazioni per stupefacenti

Il comando provinciale dei carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del prefetto, Franca Fico, negli ultimi giorni ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio. Le attività, condotte sia nelle ore diurne che notturne, mirano a prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità.

In tale contesto, i carabinieri della compagnia di Montella hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni dell’Alta Irpinia, finalizzato alla sicurezza della circolazione stradale e al contrasto dell'uso di sostanze stupefacenti.

A Caposele, i militari dell'aliquota radiomobile hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 20enne della provincia di Salerno. Il giovane, rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo con feriti lievi, è stato sottoposto agli accertamenti mediante l’etilometro in dotazione, risultando positivo con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. Nei suoi confronti è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

A Paternopoli, i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Prefettura di Avellino un 20enne che, fermato per un controllo e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish.

Nel medesimo ambito operativo, a Chiusano di San Domenico, la locale Stazione ha proceduto al controllo di due 30enni i quali, a seguito di un’accurata perquisizione veicolare e personale, sono stati trovati in possesso di 2 grammi di cocaina e conseguentemente segnalati alla competente Prefettura quali assuntori.

Tutte le sostanze stupefacenti, detenute per uso esclusivamente personale, sono state sottoposte a sequestro amministrativo, in attesa delle successive analisi chimiche qualitative e quantitative.

L’attività rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio volti a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare le condotte di guida pericolose legate all'abuso di alcol e all'uso di droghe.

L’Arma dei Carabinieri conferma così la propria presenza costante sul territorio, a tutela della sicurezza e legalità.