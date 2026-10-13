Chiude per una notte l'autostrada, traffico dirottato ad Ariano: ecco quando Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, Canosa e Napoli. Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio "Calaggio Sud" e "Calaggio Nord", situate nei suddetti tratti.

In alternativa, si consiglia:

Verso Canosa, dopo l'uscita obbligatoria a Grottaminarda, percorrere la statale 90 delle puglie verso Foggia direzione Ariano Irpino e rientrare in A16 a Candela.

Verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria a Candela, percorrere la statale 90 delle puglie verso Napoli/Orsara/Montecalvo e rientrare in A16 a Grottaminarda.

"I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.