Ariano: visibilità ostruita e rischio incidenti nei pressi della rotatoria Siamo in località Foresta-Manna direzione Grottaminarda

Visibilità ostruita e rischio incidenti poco dopo l'imbocco della Variante Manna-Tre Torri, poco dopo la rotatoria Incontro a Foresta, in direzione Grottaminarda.

Per intenderci, poco prima del tunnel e del famoso tratto disastrato, dimenticato da anni e oggetto a quanto pare di uno scaricabarile tra Comune e Anas. Nella foto è ben visibile di cosa stiamo parlando.

La presenza di rovi e vegetazione fitta ha letteralmente avvolto i guard rail. Il pericolo maggiore in piena curva per chi imbocca l'arteria provenendo dal versante Foggia o dal Melito Irpino. Un serio pericolo per la circolazione stradale letteralmente ignorato ma anche e soprattutto per i pedoni.

"Ci passano quotidianamente amministratori, forze dell'ordine, addetti ai lavori - si legge nella segnalazione - ma possibile che nessuno si rende conto della pericolosità di questa trafficata arteria. Quanto tempo dobbiamo ancora attendere per asfaltare 100 metro di strada considerata al momento di nessuno ed eliminare quei rovi?"