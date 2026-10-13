Servizio civile universale: 500 giovani in campo in tutta la Campania Al via il nuovo anno: ecco gli obiettivi

Al via il nuovo anno di servizio civile universale promosso da nuova dimensione Aps, ente capofila. Circa 500 giovani tra i 18 e i 28 anni saranno impegnati per 12 mesi in tutta la regione, al fianco di associazioni ed enti locali, in progetti di cittadinanza attiva e di tutela e valorizzazione del territorio.

Animazione e supporto a minori, anziani e persone fragili, sportelli informativi e di orientamento, promozione del patrimonio culturale e ambientale, eventi e iniziative di comunità, educazione alla legalità, comunicazione sociale: questi alcuni degli ambiti in cui opereranno i ragazzi.

Più che un’esperienza di volontariato, un percorso di crescita e di avvicinamento al lavoro, in cui acquisire competenze e responsabilità e imparare a raccontare chi si è, cosa si sa fare e dove si vuole arrivare.

"Dare possibilità, creare opportunità, costruire futuro: è questo il nostro obiettivo", dichiara il presidente Marco Perrotti. "Vogliamo che ognuno impari a mettersi in gioco e a scoprire nuove strade. A tutti il più sincero in bocca al lupo: siamo certi che questi dodici mesi lasceranno un segno, in loro e nelle comunità che li accoglieranno, rafforzando un senso di appartenenza che troppo spesso si smarrisce".

Nuova Dimensione Aps

Fondata nel 2007, l’associazione opera nei settori dell’educazione, della cultura, dell’inclusione sociale e della tutela del territorio. Iscritta all’albo del servizio civile cniversale, coordina una rete di 38 enti di accoglienza e 90 sedi di servizio, con 11 progetti attivi.