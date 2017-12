Notte magica ad Ariano, con la bella violinista Chiara Conte Tra i novanta finalisti del programma X-Factor, e alle finali del premio “Mia Martini”, nel 2010

L’estate appena trascorsa la musicista è già stata ad Ariano come ospite della serataInfinity Summer ed è riuscita ad incantare tutti con il suo violino.

Oggi 25 Dicembre Chiara Conte Dancing Violinist torna in città per far vivere emozioni come solo una grande artista può fare.

Ma facciamo un passo indietro. Ecco chi è Chiara Conte:

Brindisina, classe 1988, a soli due anni rende già chiaro a se stessa e a tutti quale sarà il suo futuro: la musica. Già, perché è a quell’età che Chiara, per la prima volta, inizia a cantare “Malafemmena” sorprendendo la sua famiglia e il suo papà, cantante e musicista.

La sua passione è andata via via crescendo, tanto che la Conte ha deciso di frequentare il Conservatorio "G.Paisiello" di Taranto, dove nel 2014 si è laureata in “discipline musicale canto jazz". Ha frequentato, inoltre, studi violinistici presso il Maestro Angelo Ciura.

L’amore per il suo compagno di vita, il violino, le ha dato la possibilità di essere conosciuta in Tv: è arrivata tra i novanta finalisti del programma X-Factor, e alle finali del premio “Mia Martini”, nel 2010.

A luglio è stata ospite in Rai nella rubrica “Quelle brave ragazze” del programma “Uno Mattina Estate” dove ha suonato in chiave alternativa, proprio con il suo violino, i vari tormentoni estivi, da “Despacito” a “Subeme la radio”.

“Uno strumento classico a disposizione del pop”, è questo, in poche parole, quello che Chiara è in grado di far fare al suo violino grazie al quale ha ricevuto più di tredici milioni di visualizzazioni sul web. Non solo. Chiara ha avuto l’onore, da buona salentina, di suonare e ballare la Pizzica, sempre a suon di violino, con e per Vittorio Sgarbi.

Chiara si esibirà durante l’Infinity Christmas, evento organizzato, come quello estivo, dall'associazione Joy Eventi al Kama, in via Variante - Martiri di Ariano Irpino.

Dunque una serata diversa per chi volesse trascorrere questa magnifica notte del 25 Dicembre in compagnia di emozioni che la buona musica di Chiara e del suo violino riescono sempre a trasmettere e che accompagnerà la notte dei brindisi e degli auguri di Natale. (Foto dal Web pagina facebook Chiara Conte DancingViolinist.)

Gianni Vigoroso