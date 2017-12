Il presepe vivente dove apparve la Madonna di Valleluogo È tutto pronto per la terza edizione in programma domani 26 dicembre ad Ariano Irpino

È tutto pronto per la terza edizione del Presepe Vivente nell’Antico Mulino del Santuario di Valleluogo, ad Ariano Irpino in programma domani 26 dicembre.

Il Mulino, dove apparve la Madonna, addobbato di casette, capanne, animali, luci e fuochi ospiterà la natività e tutto il Presepe che l’Associazione “Amici di Valleluogo” sta organizzando da circa un mese. Quest’anno sarà illuminata anche la cascata e il ruscello che fiancheggia il Santuario.

Il Presepe durerà dalle 18:00 alle 21:00. Concentrato in poco tempo per via del freddo e per i tanti bambini che partecipano.

Ma saranno un paio d’ore che emozionanti per tutti. Dalle 18:00 alle 19:30 si esibirà l’arpista Pina Rubino che con la sua musica incanterà la valle.

Gianni Vigoroso