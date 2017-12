Ariano Folk Festival Winter: ecco il piano traffico in città Mercato settimanale domani spostato in Piazza San Francesco

In occasione della manifestazione Ariano Folk Festival Winter, che si terrà nell’Area Calvario di Piazza Enea Franza nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 2017, è stata disposta apposita ordinanza dal Comando di Polizia Municipale per regolamentare il traffico e consentire il regolare svolgimento della Manifestazione:

Fino al termine dell’evento sosta vietata su Piazza Enea Franza, Calvario, per consentire l’allestimento e successivamente lo smantellamento delle strutture necessarie per lo svolgimento della Manifestazione.

Dal 27 al 30 dicembre 2017 nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 22,00, transito vietato su Via Albanese (altezza Standa) con deviazione dei flussi veicolari provenienti da Via Marconi per Via Castello, Via S. Stefano e Via Umberto I;

senso unico di marcia su Via Castello in direzione Piazzale G. Lusi; transito vietato su traversa Marconi (strada adiacente l’Ufficio Postale); dalle ore 22,00 fino al termine delle manifestazioni interruzione veicolare da P.le G. Lusi altezza esercizio commerciale giocattoli) con deviazione dei flussi veicolari per Viale Tigli (in caso di necessità durante le fasi di montaggio e smontaggio strutture tecniche, sarà disposta l’istituzione del divieto di transito su Via Calvario con deviazione del traffico lungo la rampa di accesso al parcheggio Calvario ed istituzione del divieto di transito ai veicoli con altezza superiore ai 2 metri.

Lo spostamento del mercato ortofrutticolo di domani mercoledì 27 dicembre 2017 dal piazzale sovrastante il parcheggio Calvario a Piazza le San Francesco, con istituzione della sosta vietata con rimozione dalle ore 6,00 alle ore 14,00.

Gli autobus del servizio Amu effettueranno percorso alternativo. Sono esclusi dal rispetto dell'ordinanza i veicoli delle Forze dell’Ordine e di soccorso, nonché quelli a servizio esclusivo della manifestazione.

Gianni Vigoroso