Una mostra fotografica per raccontare l’Irpinia A cura del fotografo amatoriale l'arianese Marco Memoli

Al Museo Civico della Ceramica in Via D’Afflitto, dal 27 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, sarà in esposizione una mostra fotografica, a cura del fotografo amatoriale Marco Memoli.

Più che una Mostra, un viaggio fotografico, che racconta l’Irpinia da oriente ad occidente. Marco, attraverso i suoi straordinari scatti fotografici, intende trasferire al visitatore il suo attaccamento alla terra d’Irpinia, e mostrarne le sue bellezze: uno sguardo particolare che ritrae campanili, anziani seduti sulle panchine, tramonti, storie diverse ma con uno stesso comune denominatore per sottolinearne l’unicità.

Così Maria Elena De Gruttola: "Ariano, Aquilonia, Monteverde, Bisaccia, Castelvetere sul Calore, Mirabella, Frigento, Flumeri, Fontanarosa, Montecalvo, Montella, Calitri, Melito, Zungoli, Gesualdo, Torella, Taurasi, Sant'Angelo All'Esca, Rocca San Felice, Altavilla, Sant'Angelo dei Lombardi. Ogni nome rievoca odori, sapori, volti, paesaggi diversi ma con lo stesso minimo comune denominatore, sono le strade che Marco ha imparato a conoscere giorno dopo giorno e che attraversando ha imparato ad amare, vorrebbe che tutti vedessero quanto è bella la sua terra. Il suo sguardo amorevole si posa sui campanili, sugli anziani seduti sulle panchine, sulle case abbandonate, sui tramonti, sulle storie che ogni angolo racconta. Marco Memoli accarezza uno ad uno questi luoghi e li porta con se, come sa fare lui attraverso le sue fotografie. Questo è il suo gesto d’amore per la sua Irpinia, fotografarla e renderla unica nella sua semplice bellezza."

