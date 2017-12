Ariano, convocato l'ultimo consiglio comunale del 2017 Dodici i punti all'ordine del giorno

Ad Ariano Irpino il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Della Croce ha convocato il Civico Consesso nella Sala Consiliare “Giovanni Grasso” di Palazzo di Città in seduta ordinaria, per domani venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 9,00 in prima convocazione e per sabato 30 dicembre 2017 alle ore 10,00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1.Riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito di sentenza Tribunale di Benevento n. 34/2016: Costantino Giuseppina c/Comune e Azienda Consortile A1, relaziona l’Assessore Debora Affidato;

2.Riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito di sentenza Tribunale di Benevento n. 1801/2017: IACP c/Comune, relaziona l’Assessore Debora Affidato;

3.Riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito di sentenza Tribunale di Benevento n. 248/2017: Corsano Angelo e Flammia Colomba c/Comune, relaziona l’Assessore Debora Affidato;

4.Riconoscimento debiti fuori bilancio per competenze legali a seguito di sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4083/2017: giudizio Marano Eufemia c/Comune, relaziona l’Assessore Debora Affidato;

5.Riconoscimento debiti fuori bilancio per rimborso spese CTU a Sampietro Giuseppe, giudizio R. G. n. 763/2006 conclusosi con sentenza Tribunale di Benevento n. 151/2017, relaziona l’Assessore Debora Affidato;

6.Riconoscimento debiti fuori bilancio per competenze legali a seguito di Ordinanza del Tribunale di Benevento del 14.11.2017: reclamo R.G.A.C. 518/2015 Miano Antonio c/Comune, relaziona l’Assessore Debora Affidato;

7.Proposta della minoranza: sospensione delle cartelle Tarsu e Tari anno 2013, relaziona il Consigliere Comunale Giovanni la Vita;

8.Variante urbanistica UMI 21/A P. d. R. Rione San Stefano. Adozione, relaziona il Consigliere Comunale Antonio Santosuosso;

9.Variante urbanistica UMI 18 P. d. R. Rione San Stefano. Adozione, relaziona il Consigliere Comunale Antonio Santosuosso;

10.Variante urbanistica Insula 20 bis P. d. R. Corso Vittorio Emanuele (Zona Tranesi). Adozione, relaziona il Consigliere Comunale Antonio Santosuosso;

11.Permesso a costruire in deroga UMI 10/A P. d. R. P/zza Garibaldi – Rione Guardia. Determinazioni, relaziona il Consigliere Comunale Antonio Santosuosso;

12.Opere di ricostruzione Rione S. Stefano UMI 12/A. Attivazione poteri sostitutivi art. 36 D. Lgs n. 76/90, relaziona il Consigliere Comunale Antonio Santosuosso.

