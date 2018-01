Tassa rifiuti 2013, stop alle attività di recupero E’ stato deciso nel corso della seduta di Consiglio Comunale ad Ariano Irpino

L’amministrazione comunale sospende tutte le attività di recupero della tassa sui rifiuti dell’anno 2013 fino al 30 novembre 2018. E’ stato deciso nel corso della seduta di Consiglio Comunale.

I consiglieri di maggioranza hanno approvato la proposta della stessa maggioranza di dare indirizzo al dirigente dell'Area Finanziaria di bloccare le attività di recupero fino al 30 novembre 2018 della Tarsu 2013. Una decisione assunta in attesa che si pronunci il Tar di Salerno sui ricorsi presentati da alcuni cittadini in opposizione alla delibera del commissario straordinario del 2013.

Bocciata, invece, la mozione dei consiglieri di minoranza di ritirare in autotutela il provvedimento del commissario. Questa ipotesi non è passata perché impraticabile, in considerazione del fatto che non prevedeva alcuna copertura finanziaria oltre ad avere il parere contrario del dirigente e dei revisori. Foto Ariano dall'alto di Francesco Lops.

Redazione Av