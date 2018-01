"Resto al Sud": Il Partito Democratico incontra i cittadini Interverranno ad Ariano i consiglieri comunali del Pd e il deputato Luigi Famiglietti

"Resto al Sud", se ne parlerà oggi nel corso della conferenza stampa aperta ai cittadini che si terrà nella sala giunta del Comune di Ariano Irpino, a partire dalle 17:30.

L'iniziativa è promossa dal Partito Democratico locale. "Lo scopo - dice il segretario Raffaele Grasso - è quello di cominciare a diffondere agli interessati maggiori dettagli sui contenuti, sui requisiti e sulle modalità di partecipazione".



Il programma di agevolazioni "Resto al Sud" è dedicato ai giovani fino ai 35 anni residenti nelle regioni del Mezzogiorno, che disciplina le modalità di attuazione dell'incentivo con l'indicazione dei requisiti soggettivi e dei settori nei quali è possibile avviare nuove attività imprenditoriali. I finanziamenti possono arrivare fino ad un massimo di 200.000€ di cui il 35% a fondo perduto.



"Si tratta di una misura di sostegno concreta per i giovani imprenditori arianesi - continua Grasso- Il nostro circolo, insieme ai consiglieri comunali, vuole fare in modo che tutti i cittadini possano avere informazioni chiare su questo importante strumento. Intendiamo, inoltre, facilitare la presentazione delle domande, sia mettendo in contatto gli interessati con gli esperti degli studi commerciali, sia riattivando l’Informagiovani. In questo senso, intendiamo coinvolgere anche il neo eletto nuovo Forum della gioventù, ai cui membri faccio i miei auguri di buon lavoro. Il Forum e l’Informagiovani possono svolgere insieme una funzione di informazione, assistenza e stimolo, in modo da non perdere questa grande occasione per creare lavoro e per contrastare il drammatico fenomeno dell'emigrazione giovanile dal nostro territorio". Interverranno i consiglieri comunali del Pd e il deputato Luigi Famiglietti.

Gianni Vigoroso