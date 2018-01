Ariano, domani 6 gennaio regolare la raccolta dei rifiuti Tutto come previsto dal calendario

Il Comune informa la cittadinanza che domani sabato 6 gennaio 2018, la raccolta rifiuti “Porta a porta” funzionerà regolarmente come previsto dal calendario.

Verrà effettuato il ritiro dell’umido in tutte le zone (Centro Cittadino, strade e Rioni periferici) e dell’indifferenziato nelle strade e nei Rioni periferici.

"Si raccomanda a tutti gli utenti, di effettuare lo smaltimento dei rifiuti in maniera corretta e responsabile rispettando i giorni prestabiliti per il ritiro, evitando di abbandonare i rifiuti in strada in quanto, il conferimento improprio dei rifiuti, oltre ad essere vietato, rappresenta un problema di decoro ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica, ed è soggetto alle sanzioni previste dall'apposita ordinanza."

Gianni Vigoroso