Guardie Ambientali a supporto della Polizia Municipale Manifestazione d’interesse rivolta alle associazioni di volontariato

L’Amministrazione Comunale ha dato direttive al Comando di Polizia Municipale, per la pubblicazione di una manifestazione d’interesse rivolta alle associazioni di volontariato del settore della tutela ambientale, per l’attivazione di un servizio volontario di vigilanza ambientale, finalizzato a rafforzare la tutela dell’ambiente e in particolar modo riguardo alle attività di prevenzione e controllo sul corretto conferimento dei rifiuti, a supporto dei compiti istituzionalmente demandati alla Polizia Municipale.

L’Associazione da individuare dovrà mettere a disposizione almeno n. 10 Guardie Ambientali Volontarie (GAV), nominate con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 22 del 7.2.2014.

Le Guardie Ambientali Volontarie, dovranno possedere i seguenti requisiti:

Nomina della Giunta Regionale Campania di GAV, residenza nella Provincia di Avellino, possesso di idoneità allo svolgimento dei compiti assegnabili, godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanne e non aver carichi penali pendenti, disponibilità a svolgere servizio nel territorio del Comune di Ariano Irpino, i volontari dovranno essere iscritti al Centro per l’Impiego alla data di scadenza del bando.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12,00 di mercoledì 31 gennaio 2018 all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ariano Irpino – Piazza Plebiscito, 1, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente comunicato e disponibili sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero telefonico 0825.875142 del Comando di Polizia Municipale dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Redazione Av