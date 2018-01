Ariano, raccolta sangue: riapre il centro L'Asl di Avellino esprime soddisfazione per la riapertura della struttura trasfusionale

Riprenderanno il prossimo 22 gennaio 2018 le donazioni di sangue presso il P.O. "Sant'Ottone Frangipane" di Ariano Irpino. L'Asl di Avellino, diretta da Maria Morgante, comunica che si sono conclusi i lavori di adeguamento previsti presso l'Unità di Raccolta dell'Ospedale di Ariano Irpino che entrerà in funzione a pieno regime dopo lo stop dovuto agli interventi di ristrutturazione che hanno interessato il reparto.

L'Asl di Avellino esprime soddisfazione per la riapertura della struttura trasfusionale, considerata un servizio strategico per il territorio, in attesa che venga completato l'iter amministrativo per l'accreditamento regionale della Sezione di Medicina Trasfusionale che permetterà l'assegnazione e l'erogazione del sangue direttamente presso il P.O. di Ariano Irpino.

Redazione Av