Bocce, sconfitta per la Golden Pharma del Pallino d'oro Semifinale regionale del campionato italiano

Sconfitta per la squadra Golden Pharma del Pallino d'oro di "categoria B". Si tratta della semifinale regionale del campionato italiano di società di categoria. " B " contro la società San Michele di Benevento. Il risultato finale 7 - 1 per la squadra Beneventana.

Non è bastata la vittoria nel turno di andata per 5 - 3 per la squadra del tricolle, questa sconfitta lascia l'amaro in bocca visto il risultato parziale e il valore degli atleti del tricolle, che con molta sfortuna non sono riusciti a limitare la caduta con un minor margine.

Risultato finale del campionato Italiano di società tra San Michele Benevento - Golden Pharma srl Pallini d'oro. Ora bisogna concentrarsi sul Campionato Italiano di seie "C" torneo ad alto livello riservato solo ad atleti

di categoria" A" con la squadra Sunland Viaggi Turismo del Pallino d'oro.

Redazione Av