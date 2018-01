Ariano, somme arretrate dipendenti comunali: conciliazione Tavolo in prefettura ad Avellino

Si è riunito il tavolo di conciliazione presso la Prefettura di Avellino per la procedura di raffredamento attivata dalla Uil Fpl e Cgil Fp, in ordine alla verifica dell’organizzazione dei servizi comunali ad Ariano Irpino.

Dalla discussione è emerso anche che l’Amministrazione Comunale ha posto in essere, dopo oltre cinque anni, gli atti per il pagamento delle somme arretrate dell’estate arianese e per l'emergenza neve dell'anno 2012, in favore dei dipendenti comunali.

Il sindacato si augura che il pagamento avvenga in tempi brevissimi e che si provveda anche al pagamento del servizio di reperibilità prestato nel 2006

La procedura si è conclusa in presenza del Vice Prefetto, con l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale di convocare il tavolo sindacale entro il 15 febbraio per avviare un confronto sulla proposta dell’Amministrazione Comunale per l’assetto organizzativo globale dei servizi comunali.

"Incalzeremo l’Amministrazione Comunale ad un confronto leale e costruttivo, che possa addivenire ad una revisione dell’assetto organizzativo della macchina comunale, allo stato in difficoltà, come è emerso nell’ultima seduta di delegazione trattante, dichiarano Tullio De Padua e Gaetano Venezia della Uil Fpl.

Redazione Av