Ritiro a domicilio dell’olio vegetale ad Ariano Ecco il programma

L’Amministrazione Comunale comunica che domani martedì 23 gennaio 2018, verrà effettuato il ritiro a domicilio dell’olio vegetale esausto di provenienza domestica nel Centro Storico.

A partire dalle ore 7,00 verrà effettuato il ritiro nelle strade e nelle piazze del Centro Storico, oltre a Piazza Mazzini; Via Fontananuova; Via Giovanni XXIII; Via Petrara, fino all’incrocio con Via Variante; Via Loreto, fino all’incrocio con Via Variante.

E’ importante lasciare la tanichetta piena, in modo visibile sulla strada in corrispondenza delle proprie abitazioni. Gli operatori passeranno per il ritiro dell’olio esausto e lasceranno la tanichetta svuotata nello stesso posto, in modo da poter riutilizzare il contenitore.

Il Servizio è a costo zero, ed è effettuato dalla Società Ecopan. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ecologia – tel 0825.875504.

Redazione Av