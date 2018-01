Santa Paolina, il consigliere Franco Zuzolo scrive al sindaco Riceviamo e pubblichiamo

Il consigliere comunale di minoranza Franco Zuzolo del Comune di Santa Paolina replica al sindaco con una missiva inoltrata a mezzo stampa.

"Le cause scatenanti delle parole del sindaco potrebbero essere una serie di eventi accaduti in queste ultime settimane, come la nascita di un comitato civico a tutela dei cittadini, le dimissioni dalla maggioranza del Consigliere Minetti Antonio, un convegno apolitico sull’anniversario della Costituzione, molto probabilmente nell’immaginario del Sindaco ha intravisto un complotto ordito verso la sua maggioranza e verso la sua poltrona.

Allora la soluzione che ha meditato, dare un segnale forte per tutti coloro che oseranno solo pensare di esprimere un opinione diversa da quella del Sindaco o addirittura insidiare la sua carica e lo fa attaccando il Consigliere Zuzolo gettandogli addosso fango, offese e falsità.

Comunque andiamo per ordine, la Spinelli mi accusa di cambio di casacca:

Non rinnego la scelta, fatta proprio perché allora con la mia inesperienza politica vedevo nella Spinelli una giovane ragazza volenterosa e pronta a far crescere il paese e proprio la coerenza e lealtà verso i miei concittadini che mi ha portato ad una decisione cosi importante, ma non ho mai rinnegato i miei valori politici, restando sempre fedele al PD cosa che non si può dire del Vice Sindaco, che ha deciso di aderire al PD dopo che non è riuscito a farsi eleggere come Consigliere Provinciale nella lista Irpinia bene comune che faceva riferimento a SEL. Lo scopo di tale gesto è oltre che personalistico ma di annientare politicamente il Consigliere Zuzolo attualmente referente del PD a Santa Paolina.

La Spinelli mi chiede cosa ho prodotto in questi anni, certamente non devo dar conto a Lei, ma ai cittadini e certamente con un Sindaco che ad ogni proposta la risposta era sempre la stessa, “non ci sono soldi”, sfido chiunque ad ottenere qualche risultato, però una colpa me la devo riconoscere, quella di non aver mai avanzato le proposte per iscritto dopo averle protocollate, anteponendo l’amicizia che mi legava alla Spinelli all’impegno di amministratore, ed ecco perché oggi con estrema facilità Lei rinnega.

Dal 2015 che ho deciso di lasciare una maggioranza deficitaria, con grande determinazione, impegno e collaborazione dei cittadini sono riuscito comunque a ottenere dei buoni risultati.

Oggi la nostra scuola è dotata di un laboratorio scientifico, un laboratorio di computer, una palestra ristrutturata e completa di attrezzature ginniche oltre ai progetti extrascolastici che ormai sono un appuntamento fisso per i nostri alunni, tutto questo si è realizzato senza ricevere un solo euro da questa Amministrazione.

Va riconosciuto però al nostro Sindaco che solo dopo 14 anni si è accorta che le necessità scolastiche non sono solo la mensa e il pulmino (quando si ricordano di collaudarlo in tempo per l’apertura della scuola), quest’anno ha presentato 3 progetti extrascolastici gratuiti per i nostri alunni. (Non sarà perché il prossimo anno si vota? O solo per sminuire il lavoro che da anni Zuzolo sta portando avanti nella scuola?).

Il Sindaco afferma che si confronta quotidianamente con la gente

Non mi sembra che abbia avuto un confronto con i genitori quando insieme al suo Vice Sindaco e con una delibera di Giunta in assoluta autonomia hanno deciso di dissociarsi dalla scuola Errico Cocchia per associarsi con l’istituto di Pratola Serra senza alcun motivo, ed è stato solo con una petizione del Consigliere Zuzolo e la maggior parte dei genitori presentata agli organi competenti che siamo riusciti ad evitare questa follia che avrebbe potuto portare anche alla chiusura della scuola elementare dopo la chiusura della scuola media.

Con chi ha avuto il confronto quando ha deciso di affidare a una società esterna il recupero credito di IMU e TARSU decidendo solo insieme al Vice Sindaco ed escludendo anche i Consiglieri Comunali causandone per questo motivo le dimissioni del Consigliere Minetti?

Il Sindaco afferma che i controlli sono dovuti e non sono una scelta scellerata.

Caro Signor Sindaco i controlli vanno certamente fatti e non bisogna essere avvezzo all’attività Amministrativa per saperlo ma si fanno nei tempi e nei modi giusti, utilizzando le proprie risorse, rispettando i regolamenti comunali, con trasparenza e non affidandosi in modo scellerato a società esterne che tartassano i cittadini, che lei dice di difendere e rispettare, al solo scopo di lucro.

Concludo rispondendo all’accusa di non presenziare ai Consigli Comunali.

Partecipare solo per assistere un gruppo di Consiglieri che alzano semplicemente la mano per approvare quanto deciso da due persone e senza poter fermare questa follia, preferisco restare in strada, con il popolo e continuare a denunciare gli obbrobri che questa Amministrazione sta causando.

L’attività amministrativa la sto seguendo accedendo puntualmente agli atti e già da qualche anno aimè ho notato l’assenza in Giunta del Consigliere Diana, forse anche lui non condivide le sue scelte? O troppo impegnato con il lavoro? A questo punto non sarebbe il caso di nominare un nuovo Assessore per rendere le decisioni della Giunta piu’ trasparenti?

Allora Sindaco lei afferma di aver raggiunto ottimi risultati in 14 anni e che sono sotto gli occhi di tutti, peccato che i miei occhi e quelli della stragrande maggioranza dei cittadini vedono solo degrado, disoccupazione, negozi che chiudono e quelli che resistono sono allo stremo, nessun tipo di vigilanza sul territorio, strade chiuse per frane da anni, una piazza da 20 anni senza alcun tipo di manutenzione, queste sono alcune delle cose sotto gli occhi di tutti, allora un po’ di autocritica la faccia anche lei."