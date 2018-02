Creatività, fantasia e bravura all'Alberghiero di Ariano Ennesimo successo per l'Istituto diretto da Pietro Petrosino

Ennesimo successo per l'Istituto Alberghiero Giuseppe De Gruttola di Ariano Irpino guidato dal dirigente scolastico Pietro Petrosino.

Ospiti della struttura, il relatore dell'Aibm Project dell'associazione italiana bartender & mixologist Domenico Buondonno e gli artisti del Working flair Alessandro D'Amora e Francesco Benincasa.

Nel laboratorio del Bar si è svolto infatti il corso di “Latte Art ”tenuto da Buondonno dedicato agli alunni del primo biennio.

L'arte di creare una crema di latte perfetta è il primo passaggio che porta alla realizzazione di veri e propri capolavori in una tazza da cappuccino, foglie, cuori, animali ottenuti con movimenti precisi ed accurati, con elegante manualità e soprattutto con la conoscenza di un alimento base per la nostra dieta mediterranea: il latte.

I ragazzi entusiasmati e catturati da così tanta maestria, si sono dilettati a provare e scoprire un nuovo modo di fare cappuccini, con fantasia e tanto amore, come un pittore che intinge la sua tela.

A rapire la curiosità degli studenti, un'esibizione di flair nel laboratorio di sala. Un insieme di movimenti e tecniche acrobatiche che hanno visto volteggiare shaker e bottiglie durante la preparazione di cocktails a suon di musica.

Il tutto contemporaneamente ad una lezione teorica tenuta dai due “acrobati del bar”. Importante manifestazione che apre un mondo tutto da scoprire a ragazzi che spesso nella società odierna si trovano a non sapere bene quale sarà il loro futuro.

Lo stesso istituto, sabato 3 febbraio è stato ospite presso la Mixology Academy di Roma per un corso unico di Bartender che ha visto gli allievi del secondo biennio dilettarsi in una lezione frontale con i migliori barman italiani in una delle accademie più prestigiose della Nazione.

Il tutto ovviamente gratis per i ragazzi. Un ringraziamento speciale viene rivolto ai responsabili di sede Antonio Petrillo e Andrea Cerino e ai docenti di settore che hanno reso possibile questi eventi Felice Rocco, Marco Renna, Luisa Laccheo, Caterina Pauciello, Angela Carnevale che ha curato come sempre in maniera impeccabile l'accoglienza e a tutto il personale Ata e non che ha mostrato grande disponibilità.

Gianni Vigoroso