Ariano, Pia Casa: alla riscoperta del carnevale/VIDEO La grande festa dei bambini della scuola dell'infanzia paritaria Pia Casa

Alla riscoperta delle origini del carnevale. Un pomeriggio di pura allegria, tra canti e balli in un clima di festa familiare. E' quanto si è svolto all'interno della scuola dell'infanzia paritaria Pia Casa di Ariano Irpino, in via Mancini sotto la direzione attenta di Suor Marcella.

Il freddo pungente ha impedito la sfilata dei bambini, con i loro insegnanti e genitori lungo le strade del centro, così come previsto in un primo momento, con raduno in Piazza Plebiscito.

Tutto è stato allestito all'interno dello storico istituto arianese. Ci ha pensato Gennaro De Simone, Toka Animation, come sempre bravissimo e coinvolgente ad animare la serata. L'intento è stato quello di far riscoprire ai bambini il vero significato di questa festa, la storia, i costumi, la tradizione a partire dall'intramontabile tarantella.

Una struttura che è diventata grazie all'opera instancabile di chi vi opera all'interno e alla collaborazione tra docenti, famiglie e consiglio d'istituto il fiore all'occhiello della città. Tantissimi i servizi offerti e di qualità tra cui il trasporto scolastico e il dopo scuola pomeridiano. Insomma una scuola che merita attenzione.

Gianni Vigoroso