Ariano, la strada Manna Camporeale finisce davanti al Tar L'udienza è fissata per il 27 marzo

E’ nata proprio sotto una cattiva stella la lunga e tormentata storia della strada Manna Camporeale ad Ariano Irpino. Siamo punto e a capo. Come un fulmine a ciel sereno, dopo la sottoscrizione del contratto e l’avvio delle attività di picchettamento dell’area ecco che arriva un nuovo ostacolo. Il ricorso della prima impresa dopo l’esclusione. La notizia è arrivata nel corso del consiglio comunale a palazzo di città.

L'udienza dinanzi al Tar di Salerno è fissata per il 27 marzo. Al momento il finanziamento di circa 35milioni di euro, è salvo. Una storia lunga e tormentata fatta di impegni e promesse non mantenute. Si tratta di una struttura viaria di vitale importanza per la città di Ariano e per l’intero territorio. La sua realizzazione rappresenterebbe una soluzione definitiva e strutturale al traffico caotico di Cardito. Ma al momento è di nuovo tutto in discussione. Approvazione invece importante in regione a Napoli del progetto definitivo del lotto funzionale Apice Hirpinia.

Gianni Vigoroso