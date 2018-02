Ariano, Palazzetto e Stadio si rifanno il look Rifacimento dei collettori principali della rete idrica e riqualificazione del Renzulli

Si avvia a completamento l’intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei collettori principali della rete idrica e della rete di riscaldamento del Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino. Il nuovo impianto di riscaldamento è già funzionante, da terminare solo alcune opere a corredo dei lavori principali effettuati in questi giorni.

L’intervento è stato affidato all’impresa “Termosud Impianti S.r.l.” di Ariano Irpino. Per la fine della prossima settimana sarà completato, così come da crono-programma comunicato dalla ditta esecutrice.

Il costo dei lavori è di poco inferiore ai 40mila euro. Il completamento dell’intervento permette lo svolgimento delle manifestazioni sportive e la fruibilità della struttura da parte di atleti e spettatori.

L’Amministrazione Comunale, intanto, ha sottoscritto il contratto con l’azienda che si è aggiudicata l’appalto per l’intervento di riqualificazione e ristrutturazione del campo sportivo “Silvio Renzulli”. La ditta “CLP Costruzioni s.r.l.” di Pomigliano d’Arco provvederà alla realizzazione del manto in erba sintetica dell’impianto.

L’investimento complessivo è pari a 266.347,70 euro. Il finanziamento deriva dal mutuo acceso con l’Istituto per il Credito Sportivo di Roma che, su parere favorevole del Coni, ha approvato la richiesta del Comune.

La posa in opera del manto erboso comincerà nel mese di maggio, per evitare interferenze con le gare dei campionati di calcio dilettantistico e quando le condizioni meteorologiche saranno favorevoli.

“Per quanto riguarda il Palazzetto abbiamo provveduto a realizzare i lavori di sistemazione dell'impianto di riscaldamento e di sistemazione della pressione dell’acqua, eliminando anche infiltrazioni dovute a perdite. Abbiamo anticipato risorse del Comune, ma che poi saranno coperte con i finanziamenti delle Universiadi 2019 – spiega l’assessore allo Sport, Mario Manganiello – Abbiamo stralciato dal piano complessivo questa parte del progetto, al fine di eliminare i disagi che pure sono stati registrati. E di questo ci scusiamo con le associazioni che frequentano il palazzetto. Ora attendiamo i fondi delle Universiadi per un restyling più importante”. Relativamente allo stadio “Renzulli”, Manganiello evidenzia che i lavori “inizieranno a maggio a chiusura dei campionati e per permettere agli atleti la preparazione estiva precampionato. Anche in questo caso l’Amministrazione ha previsto somme per ulteriori interventi, alcuni dei quali interesseranno gli spalti”.

Gianni Vigoroso