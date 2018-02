Una messa in ricordo di tutti i giovani morti ad Ariano E’ stata celebrata da don Raffaele Iorizzo, nella chiesa Madonna del Carmine

"I nostri Angeli", terza edizione. E’ stata celebrata da don Raffaele Iorizzo, (in foto), nella chiesa Madonna del Carmine, la messa in ricordo di tutti i giovani arianesi deceduti negli ultimi anni.

"I nostri Angeli - si legge sul portale cittadiariano - è l’iniziativa che nasce da un gruppo di mamme accomunate dal dolore per la perdita di un figlio, una vera e propria rete di preghiera e solidarietà che parte da Ariano Irpino e si estende in tutta Italia, per sostenere spiritualmente chi è alle prese con una situazione difficile.2

Don Raffaele Iorizzo ha aperto le porte della sua parrocchia per ospitare la terza edizione della celebrazione e ha avvolto le famiglie dei giovani defunti con affetto e profonda spiritualità, pronunciando parole che hanno toccato il cuore dei familiari presenti e facendo sentire la propria vicinanza di pastore nel profondo dolore vissuto dalle mamme. Da un grande dolore, però, un gesto di amore e speranza.

Anche quest'anno le offerte raccolte durante la messa saranno devolute in beneficenza. In ricordo degli Angeli di Ariano Irpino volati prematuramente in cielo, saranno sostenuti progetti in favore dei piccoli malati oncologici dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Gianni Vigoroso