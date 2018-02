Paura sulle Breccelle: auto fuori strada, ragazzo miracolato Soccorsi al cardiopalmo dei vigili del fuoco

Tanta paura e per fortuna solo un grande spavento per un ragazzo che, alla guida della sua auto, è finito improvvisamente fuori strada. E' successo lungo via Brecelle, una arteria di strategico collegamento tra il comune di Monteforte Irpino e Forino. La neve, il ghiaccio sulla carreggiata ha reso il manto stradale particolarmente rischioso. Il ragazzo ha improvvisamente perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada. Un volo di diversi metri che, per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi. Solo un grande spavento e qualche lieve ferita per il ragazzo soccorso dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco di Avellino, che lo hanno recuperato con la gru. Manovre delicatissime e che hanno tenuto col fiato sospeso i soccorritori. Particolarmente impervio il punto in cui la vettura, una Fiat Panda, è finita.

Siep