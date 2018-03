La sede Inail di Ariano Irpino domani 1° marzo resta chiusa La comunicazione

Domani 1° marzo 2018 la sede Inail di Ariano Irpino in Via Tribunali presso il Palazzo degli Uffici, resterà chiusa per problemi di viabilità.

La comunicazione è pervenuta al Comune di Ariano irpino, tramite posta elettronica certificata, dalla sede territoriale di Avellino - Benvento.

Redazione Av