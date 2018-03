L'addio a Loredana."Veglia e preghiere.E' la notte del dolore" La salma della giovane madre è arrivata in paese a Montaperto

di Simonetta Ieppariello

Silenzio, dolore e preghiera. E' la notte della veglia e delle lacrime a Montemiletto. Domani la comunità intera darà l'ultimo saluto a Loredana D'Amelio, la giovane madre morta in un tragico incidente stradale, lungo la provinciale Arcella, nel territorio di Montefredane. (vedi servizio 696 tv)

La salma è arrivata a Montaperto di Montemiletto, in via Sarro, alle 18.30. Il feretro è stato sistemato nella casa materna dove tutte le persone che la conoscevano, che le volevano bene hanno potuto darle l'ultimo saluto. La comunità intera, a partire dal sindaco Agostino Frongillo, si stringono intorno ai genitori Antonietta e Guerino, al compagno Miguel, rimasto anche lui ferito in quello schianto, al suo piccolo Mario, il bimbo di soli sei mesi che crescerà senza la sua adorata madre. Domani ci saranno i funerali alle ore 15.30, nella chiesa del Santissimo Rosario.

Una tragedia nella tragedia. Era diventata madre da soli sei mesi, Loredana D'Amelio. Un assurdo caso del destino l'ha vista viaggiare su quell'auto, mentre era diretta verso il Moscati, per far visita a dei parenti. L'improvviso aggravarsi della nonna del suo compagno, il decesso della povera signora aveva imposto quella partenza da Montemiletto, per raggiungere i parenti nel polo sanitario di contrada Amoretta, ad Avellino.

Ma all'improvviso quell'asfalto reso viscido dalla pioggia battente, copiosa, ha fatto perdere al suo compagno alla guida il controllo della Lancia Lybra Station Vagon su cui viaggiavano. L'impatto è stato inevitabile e violentissimo con un bus di linea dell'Air.

Loredana viaggiava sul lato passeggero, quello che ha violentemente impattato con la parte anteriore del pullman di linea. A due passi dal nucleo industriale, l'insediamento produttivo della Valle del Sabato lo scenario impietoso della morte di quella giovane madre. Il suo piccolo Mario era rimasto a casa con i nonni.