Stroncata dal cancro a 27 anni. «Addio Fortuna, angelo mio» La giovane stroncata dopo mesi di lotta contro il cancro

Domenica delle palme di dolore in Irpinia, dove Fortuna, una giovane ragazza di soli 27 anni, se ne è andata dopo aver perso la sua battaglia contro un male incurabile.

Fortuna Scala era molto nota in paese. Parrucchiera di talento, era particolarmente apprezzata per la sua bravura professionale. Tutta l'Irpinia si stringe attorno al dolore dei familiari. Una ragazza mite, solare e disponibile, che nella sua vita si è sempre distinta per innato garbo e dolcezza infinita.

I post scorrono sul social. "Tesoro voglio ricordarti così. ...non smetterò mai di volerti bene...da piccole ci chiamavamo sorella maggiore e sorella minore..come si sa le sorelle si amano si vogliono bene. Hanno due corpi ma un solo cuore..Oggi è andata via una parte di me...Ti vorrò sempre bene.. Bisogna solo pregare per te che sei diventato l'angelo piu bello che veglia su noi".

