Laceno: controlli su ristoranti e strutture: 14 denunce A Bagnoli Irpino operazione del Nipaaf

I militari del Nipaaf, a conclusione di un’attività d’indagine dedicata alla regolarità di opere edilizie nel Parco Regionale dei Monti Picentini, hanno denunciato 14 persone.

Le stesse, in concorso tra loro e ciascuno per le proprie competenze, avrebbero realizzato ed utilizzato uno spazio all’aperto di circa 100 metri quadrati, in assenza di titolo necessario.

Inoltre avrebbero realizzato due tettoie di circa 50 metri quadrati, in assenza delle previste autorizzazioni.

Le strutture individuate dai militari sarebbero state impiegate per depositi e per la ricezione dei clienti di un’attività di ristorazione ubicata sull’Altopiano Laceno di Bagnoli Irpino.