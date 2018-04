I Cammini della via Francigena del sud: si parte da Casalbore E’ stato presentato, presso il Circolo della Stampa di Avellino, l’evento itinerante

E’ stato presentato, presso il Circolo della Stampa di Avellino, l’evento itinerante “I Cammini della Via Francigena del Sud”, progetto co-finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014-2020 Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” che coinvolge i comuni di Casalbore, in qualità di Capofila, Greci, Montaguto e Savignano Irpino.

Un’iniziativa suddivisa in quattro tappe articolate tra passeggiate di trekking urbano ed extra-urbano, laboratori di degustazione, stand espositivi e spettacoli musicali.

Presente alla Conferenza Stampa Pierfrancesco Ignelzi, Consigliere Comunale di Casalbore, che, portando i saluti del Sindaco Raffaele Fabiano, ha ricordato come: "Il riconoscimento regionale avuto dalle nostra proposta progettuale consentirà a visitatori e turisti di conoscere luoghi insoliti e inaspettati nei territori delle valli del Miscano e Cervato, ove insistono i comuni interessati, attraverso un format innovativo capace di unire i valori del cammino alla scoperta delle tipicità e di tutte le altre risorse locali".

A fargli eco Alfredo Cozza, Consigliere del Comune di Greci che ha sottolineato come: "Il destarsi dell’interesse nei confronti della Via Francigena stia portando allo sviluppo di un nuovo tipo di turismo, lento e dolce, che offre una grande opportunità di comunicare le proprie ricchezze ai territori delle aree interne."

E proprio sull’importanza della comunicazione nello sviluppo territoriale si è concentrato l’intervento di Marcello Zecchino, Sindaco di Montaguto, che ha dichiarato: "I nostri comuni sono ricchi di risorse che meritano di essere comunicate al pubblico potenzialmente interessato. Elementi che spesso potrebbero rappresentare una negatività, come la famosa frana di Montaguto, possono essere trasformate in attrattori turistici innovativi come, ad esempio, un percorso didattico sul rischio idro-geologico."

Durante l’incontro di presentazione, moderato da Annibale Discepolo, giornalista de Il Mattino di Avellino, è stato illustrato ai presenti il programma completo dell’iniziativa.

Si comincia, presso il Comune di Casalbore, la mattina di sabato 14 aprile, con un convegno a cui parteciperanno rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni locali, dedicato alalo sviluppo turistico delle aree interne lungo i tracciati degli antichi cammini. Si prosegue nel pomeriggio, presso la Torre Normanna di Casalbore, simbolo del borgo irpino, con un laboratorio di degustazione guidata dedicato al pecorino di Laticauda e ai formaggi tipici locali, visite a stand di gastronomia e artigianato e lo spettacolo musicale del gruppo folkloristico Skaria. L’evento continua domenica mattina, 15 aprile, con la passeggiata di trekking urbano presso i principali punti di interesse di Casalbore e poi, nel pomeriggio ancora con un laboratorio di degustazione guidata dedicato all’avvicinamento alla conoscenza dell’olio di Ravece, e con la grande esibizione finale de “I Lumanera”. Gli appuntamenti previsti dall’evento “I Cammini della Via Francigena del Sud” proseguiranno il 29 aprile a Greci, il 1° maggio a Montaguto e il 12 maggio a Savignano Irpino. Tutte le info e il programma completo su: www.icamminidellaviafrancigena.it

Redazione Av