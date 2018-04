Ponte crolla,tragedia sfiorata.«Avevo già chiuso,avevo capito» Il sindaco Farina racconta la lunga notte di paura

di Simonetta Ieppariello

Maltempo in Irpinia, disagi e allagamenti e a Teora, sulla Provinciale, è crollato un ponte di venti metri per la pioggia battente e la grandine. Strada chiusa e tragedia sfiorata come racconta ai microfoni di 696 tv il sindaco Stefano Farina, che personalmente ha chiamato i carabinieri per bloccare il traffico ed evitare il dramma. Vigili del fuoco in azione fino a tarda notte. La carreggiata sul ponte ha letteralmente ceduto e solo grazie al tempestivo intervento del primo cittadino nessuno è rimasto ferito. «Sono accorso personalmente per rendermi conto di cosa stesse accadendo. Ho subito allertato i Carabinieri per scongiurare ogni pericolo per i cittadini. Si tratta di una provinciale intensamente trafficata che ci collega a Morra de Sanctis, alle fabbriche come l’Ema. Insomma, un zona percorsa ogni giorno da migliaia di persone. E’ stata predisposta la chiusura, ma non bisogna rincorrere l’emergenza. Come sindaco e in piena sintonia con gli uffici di Palazzo Caracciolo, avevo già avviato un necessario progetto di messa in sicurezza. Insomma, ci troveremo in anticipo sullo svolgimento di adempimenti burocratici. Per fortuna. Ma ci sono altri due ponti. Oggi i tecnici della Provincia hanno effettuato dei rilievi per accertare lo stato die luoghi. Poi ci sarà qualche disagio per i cittadini e automobilisti, ma servirà per avere un collegamento sicuro per tutti. Sono un uomo, un padre innanzitutto. Non posso non dare la priorità alla sicurezza della mia comunità e non solo».

Ma i disagi non sono mancati neanche nel capoluogo ieri, dove al Moscati è piovuta acqua nel plesso che ospita alcuni uffici amministrativi. Ma non solo. La bomba d’acqua ha travolto l’area produttiva di Venticano che è finita sott’acqua con campi allagati e strade diventate come fiumi. Stessi disagi in tanti comuni.