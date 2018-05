Tragedia a Conza, 55enne stroncato da un malore fulminante Aveva 55 anni Antonio C., l'operaio tragicamente deceduto

Tragedia in Irpinia dove un operaio è morto stamattina mentre si preparava per iniziare la giornata di lavoro, nel cantiere della Pavoncelli Bis. I Carabinieri della Stazione di Sant'Andrea di Conza sono intervenuti a Conza della Campania, presso il cantiere per la costruzione di una galleria idrica, per il decesso dell'uomo. Si tratta di un operaio 55enne del luogo, Antonio C.. Sul posto è arrivato subito il personale del 118 e il medico legale che hanno accertato il decesso dell'uomo, causato a quanto pare da un malore fulminante. Subito dopo la salma dello sfortunato 55enne è stata portata presso l’obitorio dell’Ospedale Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi dove il medico legale ha provveduto all’ispezione esterna del cadavere.

Siep