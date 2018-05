"Montefusco d'altri tempi": mostra fotografica in paese A Palazzo Giordano

Doppio appuntamento con "Scatti dimenticati, Montefusco d'altri tempi", la mostra fotografica promossa e organizzata dalla Pro loco di Montefusco in collaborazione con il Comune.

L'evento prende il via nel week end del 19 e 20 maggio in occasione della festa patronale della SS. Spina, proseguirà anche per il week end successivo del 26 e 27 maggio, dalle ore 10 alle 13 e dalle 0re 17 alle 21. Ad ospitare l'evento, uno dei più prestigiosi palazzi comunali, Palazzo Giordano, dove sarà allestita un percorso fotografico di circa 120 scatti che vuole raccontare i luoghi, le persone e i momenti salienti che hanno dato vita alla comunità di Montefusco. Le foto sono state gentilmente concesse da Ludovico Mosca, Carmine Testa, dalle Suore Benedettine di Montefusco ed altri privati.

Questo è il primo evento organizzato dalla neo Pro loco, in seguito alle elezioni svoltesi lo scorso 29 aprile, quando è stato nominato il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco Montefusco per il quadriennio 2018-2021.

Il neo presidente Michelina Ciampi, il vice presidente Umberto Camerlengo, completano il direttivo Pino Donato, Anna Mercurio, Marialuigia Manganiello e Raffaella Brogna e ringraziano quello uscente per il grandissimo lavoro svolto fin qui.

