Monteforte:guida senza patente.Beccato 2 volte in pochi giorni A Monteforte

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato un 25enne della provincia di Napoli ritenuto responsabile del reato di Giuda senza patente - reiterazione nel biennio.

I Carabinieri hanno proceduto al controllo del giovane sorpreso alla guida di un veicolo senza patente di guida in quanto mai conseguita.Lo aveva già fatto solo quanche giorno prima. Per il 25enne è dunque scattata la denuncia in stato di libertà.