Piantedosi: "Cultura nelle aree interne per valorizzare le comunità" Evento del circolo socio-culturale presieduto dal ministro dell'Interno con Marino Bartoletti

Alla Chiesa Maria Santissima Annunziata a Pietrastornina, in un evento realizzato dal circolo socio-culturale Petra Strumilia, Marino Bartoletti ha presentato il libro "Caro Lucio ti scrivo: 25 lettere, una grande amicizia e qualche segreto" e ha dialogato con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, presidente del circolo Petra Strumilia: "Con queste iniziative e con Marino Bartoletti, ormai cittadino onorario, cerchiamo di intrattenere le persone e avvicinare anche altri alla comunità portando la cultura, in questo caso quella musicale italiana, la storia del nostro Paese attraverso la cultura musicale, con personaggi famosi. - ha spiegato il ministro - Lo facciamo valorizzando le zone interne e comunità come Pietrastornina legandole ad appuntamenti di questa importanza. Altri eventi del circolo? Ne abbiamo altri, ce ne sono alcuni in cantiere che ufficializzeremo nelle prossime settimane. Sono in via di definizione, ma sempre tutti con la stessa impronta, ovvero portare le persone a divertirsi e discutere di cose importanti, ma allo stesso tempo facendo rivivere la storia del nostro Paese".