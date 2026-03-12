Degrado al parco Fenestrelle: la segnalazione della consigliera De Sapio Vetri e rifiuti nell’area verde aperta di Alvanella, all’altezza del Parco Sibilia

Vetri e rifiuti nell’area verde aperta di Alvanella, all’altezza del Parco Sibilia. Un cane ferito durante una passeggiata.

La capogruppo di “Scegliamo Monteforte” chiede interventi immediati, pulizia programmata e maggiori controlli.

La consigliera comunale e capogruppo di “Scegliamo Monteforte”, Rosa De Sapio, segnala e chiede attenzione massima per il grave stato di abbandono e di sporcizia che persiste lungo il Parco Fenestrelle, nell’area verde aperta di Alvanella, all’altezza del Parco Sibilia, a Monteforte Irpino.

Secondo quanto segnalato dalla consigliera, lungo il parco continuano a essere presenti vetri rotti, rifiuti e altri materiali pericolosi che rappresentano un serio rischio per i cittadini che frequentano quotidianamente l’area, in particolare famiglie, bambini e proprietari di animali domestici.

A dimostrazione della pericolosità della situazione, De Sapio evidenzia anche un episodio accaduto pochi giorni fa: un cane, mentre passeggiava con il proprio padrone all’interno del parco, si è ferito a una zampa proprio a causa dei numerosi vetri presenti nell’area.

“Non è più tollerabile che un luogo pubblico destinato al tempo libero e alla socialità versi in queste condizioni – dichiara la capogruppo di “Scegliamo Monteforte” –. È necessario intervenire con urgenza per restituire sicurezza, decoro e vivibilità a uno spazio frequentato da tanti cittadini”.

Per questo motivo la consigliera chiede al sindaco Siricio di intervenire immediatamente con una pulizia straordinaria della zona e di avviare una programmazione settimanale degli interventi di manutenzione e pulizia dell’area e l’eventuale chiusura notturna della stessa.

Tra le proposte avanzate anche l’installazione di telecamere di sorveglianza e l’intensificazione dei controlli da parte della polizia municipale, con verifiche giornaliere, al fine di prevenire nuovi episodi di degrado e abbandono di rifiuti.

L’obiettivo, conclude De Sapio, è quello di tutelare i cittadini e gli animali che frequentano il parco e restituire dignità e sicurezza a uno spazio pubblico che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per il tempo libero e la qualità della vita della comunità.