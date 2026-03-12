grottaminarda alla borsa mediterranea del turismo

Il comune di Grottaminarda partecipa alla 29ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo ospite dello stand dell'Anci Campania.
La Bmt è stata inaugurata questa mattina dal Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, insieme al Sindaco di Napoli, nonché Presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi e al neo assessore regionale al turismo, Enzo Maraio, presso i padiglioni delle Fiera d'Oltremare e si conferma, visti i numeri anche di questa edizione, il più grande incontro fra professionisti del turismo organizzato nel centro e sud Italia con la presenza di tantissimi operatori stranieri.
Un'occasione unica per promuove il territorio e stringere pubbliche relazioni, da qui l'importanza per il Comune di Grottaminarda di esserci. Presenti per questa giornata inaugurale la Presidente del Consiglio comunale delegata al turismo, Virginia Pascucci, e la delegata agli Eventi e alla Promozione delle attività culturali, Marilisa Grillo.
Le bellezze architettoniche e le peculiarità di Grottaminarda sono state mostrate attraverso un video dal titolo "Grottaminarda: i monumenti, il festone, lo spantorrone", nell'ambito dell'iniziativa dell'Anci "I Comuni raccontano la Campania", riprodotto in sequenza continua sul ledwall dello stand.
La promozione continuerà per tutta la durata della Bmt (12/14 marzo) e nei prossimi giorni altre delegazioni di amministratori saranno presenti presso i padiglioni della Fiera d'Oltremare.