Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit: insediamento per l'irpino Armando Masucci Succede all’avvocato Francesca Mariotti di recente nominata presidente dell’Enea

Con decreto del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, di concerto con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il professore Armando Masucci è stato ufficialmente nominato presidente del comitato ecolabel ecoaudit.

Il nuovo presidente del comitato (e anche della relativa sezione ecolabel UE) succede all’avvocato Francesca Mariotti di recente nominata Presidente dell’Enea.

Masucci, irpino, medico chirurgo e avvocato, ha ricoperto importanti incarichi sia in ambito sanitario che nella pubblica amministrazione come direttore generale/sanitario, è stato commissario al ministero dell'ambiente e sicurezza energetica nella commissione Pnrr-Pniec quale referente per il fotovoltaico e le energie rinnovabili.

Il comitato ecolabel ecoaudit, istituito in Italia con D.M. 2 agosto 1995 n. 413, con il supporto tecnico, logistico e funzionale dell’Ispra rilascia il marchio di qualità ecologica ecolabel Ue, abilita e sorveglia i verificatori ambientali singoli, rilascia le registrazioni e i rinnovi ai sensi del Regolamento Emas.