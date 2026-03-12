Leone Melillo concluderà i lavori dell'evento "Educazione e formazione oggi" È previsto anche il collegamento del Magnifico Rettore, il professore Enrique Del Percio

Leone Melillo concluderà i lavori del convegno promosso dall’ANACOMI. Domani, dalle 10.30 il professore Leone Melillo, a cui era già stata affidata la relazione introduttiva, concluderà anche i lavori dell’evento culturale sul tema "Educazione e formazione oggi", promosso dall'Associazione Nazionale Commissariato Militare. "L’evento formativo avrà luogo presso il Circolo della Stampa di Avellino. Un tema di ricerca estremamente attuale che Leone Melillo promuove anche come professore presso l’Università di San Isidro - Buenos Aires e attraverso un accordo di collaborazione, stabilito con questa università. È previsto anche il collegamento del Magnifico Rettore, il professore Enrique Del Percio".