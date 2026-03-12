Riconteggio schede a Monteforte: fiducia nel Tar l'amministrazione non si ferma Le dichiarazioni del sindaco Siricio

Monteforte Irpino, verifiche del Tar e voto il sindaco Siricio precisa: la macchina amministrativa continua il suo lavoro. Il primo cittadino con una nota stampa precisa alcuni punti in merito ad alcune notizie circolare nelle ultime ore. "In merito alle notizie circolate sugli esiti delle operazioni di verifica disposte dal TAR Salerno presso alcune sezioni elettorali del nostro Comune, desidero esprimere, a nome dell'Amministrazione, la massima serenità e il pieno rispetto per il lavoro svolto dal TAR e dalla Prefettura. E' doveroso chiarire alcuni punti per evitare inutili allarmismi nella cittadinanza - spiega Siricio-. Le operazioni di riconteggio sono un atto dovuto in presenza di un ricorso. Confidiamo pienamente nel lavoro del TAR, che saprà valutare nel merito quanto emerso e fare chiarezza definitiva.

Desidero rassicurare i cittadini di Monteforte Irpino: l'attività amministrativa prosegue senza interruzioni. Il nostro impegno quotidiano per il territorio e per la risoluzione delle problematiche del Comune resta la nostra priorità assoluta.

Invitiamo tutti a evitare inutile allarmismo. I dati emersi durante le operazioni tecniche sono oggetto di valutazione nelle sedi opportune e sarà il TAR, con le sue decisioni, a chiarire l'impatto reale di queste verifiche sul risultato elettorale.

Desidero inoltre sottolineare un principio che sta alla base del nostro ordinamento democratico: il principio di conservazione del voto. Il diritto elettorale è improntato alla massima espressione della volontà popolare; pertanto, le operazioni di verifica devono tendere alla tutela e al rispetto di ogni singolo voto legittimamente espresso dai cittadini di Monteforte Irpino." Conclude Siricio.