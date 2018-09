Veterinari aggrediti. Il presidente: piena solidarietà La nota

"Venuti a conoscenza degli spiacevoli fatti accaduti a due colleghi durante un’ispezione presso un’azienda agricola in provincia di Avellino, il consiglio dell’ Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Avellino esprime piena solidarietà e vicinanza ai veterinari A.R. e G.M. per quanto accaduto". Lo dice il presidente dell'ordine dell'ordine dei medici veterinari Vincenzo D'Amato in una nota stampa.