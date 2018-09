Danza, in mille ad applaudire Mirella Limotta e le sue allieve Ospite della serata la ballerina Anbeta Toromani con Alessandro Macario

Grande successo alla cavea teatrale di Venticano per l’Asd Solo Danza di Mirella Limotta. Piu’ di mille spettatori presenti. Tutti entusiasti di ripercorrere il meglio della musica e del ballo degli anni ‘60 ‘70 ‘80 attraverso l’esibizione delle allieve della scuola.

Ospite della serata la ballerina Anbeta Toromani con Alessandro Macario in un emozionante passo a due.

Ringraziamenti rivolti al sindaco di Venticano e a tutti quelli che dietro le quinte hanno contribuito alla riuscita della serata. Una grande dedizione, un grande impegno ma sopratutto Amore per la danza.

Così la maestra Mirella Limotta, bellissima più del solito, volto noto dello schermo televisivo per i suoi trascorsi su Rai2 ai Fatti Vostri al fianco di Giancarlo Magalli:

"Chi si avvicina alla danza lo fa per il desiderio di riuscire ad esprimere una parte di se che rimane nascosta dentro di noi. Attraverso la danza ci impegniamo a far in modo che le emozioni escano fuori e quindi ciò che è stato di questo spettacolo rappresenta un pó il mio cuore e quello delle mie piccole, grandi allieve."

