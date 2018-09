Strade rifatte: soddisfatto il vice sindaco Carmelo Cicchella Pontegonnella ok, ancora 200 mila euro di asfalto e rispristino della SP 58 che attraversa Greci

Lavori in corso, in località Pontegonnella, Greci Scalo. Rifacimento del manto stradale su tutto il tratto che conduce al tronco nord, al confine con la regione Puglia.

Dopo gli interventi in atto ancora 200 mila euro stanziati dalla provincia sulla sicurezza dei pedoni e delle auto. Sono iniziati da due giorni sulla statale 90 delle Puglia i lavori di fresatura del manto stradale per consentire, anche in questa strada, di realizzare il nuovo tappeto di asfalto.

Prosegue così l’intensa campagna di rifacimento della viabilità comunale che vede protagonista ormai da anni in un duro braccio di ferro Carmelo Cicchella ora vice sindaco della Comunita Grecese. Il tutto ha avuto inizio alla fine del 2017 con l’asfaltatura delle principali arterie di accesso alla città (via Camporeale, via Trave).

"Da qualche giorno – afferma, soddisfatto Cicchella – abbiamo ripreso una nuova serie di interventi di asfaltatura che, con uno stanziamento di 200 mila euro da parte della provincia ci permette di sistemare un altra strada che attraversa la Comunità di Greci la SP 58. Interventi da me richiesti a più riprese al compartimento Anas spa con i quali vogliamo dare risposte ai residenti e a chi transita per la nostra straordinaria Comunità.

Fin dall’inizio – aggiunge cicchella la mia politica ha scelto come priorità il rifacimento del manto stradale delle vie che conducono nella Comunità di Greci e non solo. Sono lavori costosi, lo sappiamo, ma sono fondamentali per rendere più sicure le strade, alcune in condizioni pietose da anni. Con l’attenzione e la giusta determinazione siamo riusciti a fare molto e non ci fermiamo qui.

La rete stradale delle nostre zone – conclude il vice sindaco – è molto estesa e dopo anni e anni di abbandono, stiamo investendo molto sul suo rifacimento in un momento in cui, mi piace sottolinearlo, si sta recuperando su tanti anni di abbandono e cattiva gestione."