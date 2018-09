Operaio ex Irisbus trova libretto postale e lo restituisce Il bel gesto è avvenuto a Castel Baronia

E' una storia da libro 'Cuore', per certi versi incredibile. Sicuramente una storia che oggi si direbbe non fa notizia. Eppure. Un operaio della ex Irisbus, un 50enne di Castel Baronia, ha trovato un libretto postale, e dentro mille euro, la somma riscossa poco prima dall'anziana e legittima proprietaria, ignara di aver perso per strada i risparmi di una vita.

E' successo nel piccolo comune della baronia, nei pressi della casa dell'acqua, nella zona centrale del paese.

Ebbene, l'uomo, alle prese con la crisi che da anni attanaglia il settore metalmeccanico di Valle Ufita non ha esitato un attimo a riconsegnare alla signora quella somma dignitosa.

Poteva approfittare e non lo ha fatto perché l'onestà viene prima di tutto. E così l'operaio si è presentato a casa dell'anziana per consegnarle quanto aveva perso senza nemmeno rendersene ancora conto.

La donna, esterrefatta, ha ringraziato quell'angelo dalle fattezze umane che ha trovato il libretto postale con la somma prelevata e senza pensarci su glielo ha restituito integro senza volere nulla in cambio se non un abbraccio e una sincera stretta di mano perché la dignità non è certo una merce di scambio nè si può barattare.

Gianni Vigoroso