Lauro, a fuoco l'auto del vicesindaco. Paura nel Vallo Ieri il rogo

Paura a Lauro, dove ad andare in fiamme l’auto del vicesindaco Rossano Sergio Boglione. Il rogo si è sprigionato nella tarda mattinata di ieri nella frazione di Ima, in via Circuito. Il rogo ha completamente distrutto il veicolo: una Alfa Romeo Giulia.

Sul posto sono arrivati i poliziotti coordinati dal vicequestore Aniello Ingenito e i Carabinieri di Baiano guidata dal capitano Gianluca Candura, con i vigili del fuoco che hanno prontamente perimetrato l’area del rogo e sedato le fiamme, ma la berlina sportiva di Boglione è andata completamente distrutta. Le indagini sono attualmente in corso. Secondo quanto accertato dai periti il rogo si sarebbe sprigionato intorno a mezzogiorno in via Circuito a Ima. Incredulità e domande in paese su cosa possa essere accaduto, sul perchè e sulla natura dell'incendio. Corto circuito? Incendio doloso? Ogni pista resta al vaglio degli inquirenti.

Il vicesindaco Rossano Boglione è rimasto sul posto ad assistere alle operazioni di messa in sicurezza da parte dei caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino. Nel primo pomeriggio è stato ascoltato, anche per raccogliere la denuncia relativa all’incendio della vettura presso il Commissariato di Ps di Lauro dallo stesso dirigente Aniello Ingenito e dal personale della Squadra Mobile di Avellino. “Ho massima fiducia nelle forze dell'ordine, sperando che si sia trattato di un atto accidentale e di un corto circuito” ha spiegato Boglione.

Il 43enne impegnato nella vita amministrativa del popoloso comune del Vallo aveva sistemato la sua Alfa Romeo Giulia nei pressi di una casa di proprietà dove era arrivato per fare dei lavori. Lui stesso mentre era intento nello svolgere alcune mansioni all’interno del podere, quando si è reso conto dell’odore acre di fumo che si stava spargendo nella zona e di quella inquietante colonna di fumo. Si è portato nei pressi del veicolo e ha subito allertato le forze dell’ordine. Della vettura nonostante i pronti interventi di poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco non resta che una inutile carcassa. Indagano i Carabinieri e non scartano alcuna pista. Boglione risulta un cittadini di spicco di Lauro oltre ad essere il vice della fascia tricolore è assessore con delega al Patrimonio e ai Tributi è anche segretario nazionale dell’Ania, Amministratore del Centro assistenza agricola nazionale CAA Sinalp. Ruoli di spicco portati avanti con grande impegno e capacità che potrebbero averlo esposto ad attenzioni indesiderate. Semplici ipotesi che ora gli inquirenti stanno valutando. Insomma, si indaga a 360 gradi senza scartare alcuna valutazione di sorta. Intanto in paese resta lo choc per un atto tanto grave che colpisce un referente della pubblica amministrazione.