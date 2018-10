Auto in fiamme sull'A16, paura per una famiglia con bambini Stamattina in autostrada

Paura in autostrada questa mattina in Irpinia. I vigili del Fuoco sono intervenuti sull'autostrada A 16, Napoli-Canosa, in direzione Napoli, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, poco prima della galleria, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito. Il veicolo completamente avvolto dalle fiamme è stato spento e messo in sicurezza. A bordo due giovani coniugi e i loro due bambini, i quali non hanno riportato conseguenze, tranne che un comprensibile spavento. A loro la squadra dei Vigili via Fuoco ha dato assistenza.