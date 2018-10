Flumeri, si sente male a scuola: grave bimbo di 6 anni Il malore in classe: trasferito in elisoccorso

Si è sentito male a scuola ed è stato subito soccorso e trasferito in elicottero al Santobono di Napoli. Ad accusare il malore un bambino di Flumeri.

L’allarme è stato dato dall’insegnante. Immediati sono scattati i soccorsi da parte di docenti e personale della scuola coordinati dal dirigente Pasquale Del Vecchio. Allertato il 118 che ha fatto giungere sul posto due ambulanze tempestivamente.

I sanitari dopo aver constatato le gravi condizioni del piccolo hanno deciso di trasferirlo con urgenza in una struttura sanitaria specializzata in soccorsi pediatrici. Il trasferimento è avvenuto in eliambulanza da una piazzola della Baronia.

In un primo momento si era cercato di far atterrare l'elicottero ad Ariano Irpino ma nel pronto soccorso del Frangipane non è mai arrivato in quanto si è reso necessario accelerare i tempi adattando una soluzione più rapida considerata la gravità della situazione.

"Stiamo aspettando notizie dall'ospedale - spiega il preside Del Vecchio - . I piccoli compagni sono stati assistiti dai docenti dopo il grande spavento vissuto in classe»-