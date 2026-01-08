L'arbitro di Avellino-Sampdoria: ritrova i lupi dopo i playoff 2024 Sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi": riparte il torneo di Serie B

La gara Avellino-Sampdoria, in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi" e valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Valerio Crezzini della sezione di Siena con Mattia Politi della sezione di Lecce e Marco Colaianni della sezione di Bari assistenti e con Simone Gavini della sezione di Aprilia quarto ufficiale. Al VAR (on-site al "Partenio-LombardI") ci sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna con Emanuele Prenna della sezione di Molfetta AVAR. In stagione Crezzini ha diretto 7 gare di Serie A (l'ultima il 14 dicembre scorso Milan-Sassuolo 2-2). Sono due i precedenti per l'arbitro toscano con l'Avellino e sono relativi ai playoff 2024: Catania-Avellino 1-0 del 21 maggio 2024 (andata dei quarti di finale) e Vicenza-Avellino 2-1 (ritorno della semifinale).

